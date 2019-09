Tancos

O secretário-geral do PS acusou hoje o presidente do PSD de ter atingido a dignidade da campanha eleitoral ao procurar envolvê-lo no caso de Tancos e afirmou que Rui Rio desiludiu quem o considerava pessoa com princípios.

Esta posição foi transmitida por António Costa numa declaração aos jornalistas, em Lisboa, depois de o líder social-democrata, em conferência de imprensa, ter considerado "pouco crível" que o primeiro-ministro não soubesse pelo seu ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes de que havia um encobrimento sobre a forma como foram recuperadas as armas roubadas da base militar de Tancos.

António Costa não comentou o teor da acusação do Ministério Público contra Azeredo Lopes, mas fez duras críticas ao líder social-democrata, dizendo que "não é aos 58 anos" que ele, António Costa, reconhece a Rui Rio "autoridade para fazer julgamentos morais" em matéria de conduta política.