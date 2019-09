Actualidade

Um homem morreu hoje, pelas 18:12, na sequência de um acidente ferroviário na linha do Norte, junto da estação de Alfarelos (Coimbra), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente, que envolveu um comboio Alfa, que circulava no sentido Porto-Lisboa, ocorreu perto da estação ferroviária de Alfarelos, freguesia de Granja do Ulmeiro, no concelho de Soure (distrito de Coimbra), adiantou a mesma fonte.

São ainda desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu o acidente, disse fonte dos Bombeiros Voluntários de Soure, referindo que a vítima é um homem, que ainda não foi identificado e aparentava ter cerca de 70 anos de idade.