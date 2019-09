Eleições

O secretário-geral do PS pediu hoje aos eleitores que não lhe agradeçam pelas medidas que o Governo adotou, mas que antes lhe deem força a si e aos socialistas nas eleições legislativas para defender os direitos conquistados.

No final do discurso que proferiu no comício socialista de Santarém, António Costa contou que esta noite, quando estava a entrar na Casa do Campino, encontrou uma senhora que lhe agradeceu por o Governo "ter devolvido" a sua reforma. Um episódio que, de acordo com o líder socialista, também já tinha acontecido consigo esta manhã, mas em Moscavide, no concelho de Loures.

"Mas eu quero dizer o seguinte: Os direitos não se agradecem, os direitos defendem-se, porque os direitos são próprios, ninguém dá nada", contrapôs o secretário-geral do PS, recebendo uma prolongada salva de palmas.