Actualidade

O chefe do Executivo de Macau defendeu hoje que o território deve, em simultâneo, advogar o patriotismo, respeitando a soberania de Pequim, e preservar o princípio 'um país, dois sistemas', que lhe confere um alto grau de autonomia.

"Devemos defender o princípio de 'um país' e aproveitar as vantagens dos 'dois sistemas'", afirmou Fernando Chui Sai On, numa cerimónia antecipada comemorativa dos 70 anos da fundação da República Popular da China (01 de outubro) e à qual assistiram representantes do Governo e de vários setores da sociedade.

O chefe do Executivo cessante, que deixa o cargo em 20 de dezembro, discursou ao lado do antecessor, Edmund Ho, que liderou o Governo entre 1999 e 2009, e do sucessor, Ho Iat Seng, eleito em 25 de agosto.