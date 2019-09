Actualidade

O BE e o PEV foram os únicos partidos que apresentaram contas sem irregularidades no ano de 2016, segundo o relatório da entidade fiscalizadora, que encontrou "deficiências" e "incertezas" na contabilidade das restantes forças políticas.

O BE, que apresentou resultados positivos de 257 mil euros, e o PEV, com um prejuízo de cerca de 8.500 euros, em 2016, foram os únicos partidos cujas contas passaram sem irregularidades, de acordo com o relatório da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), que funciona junto do Tribunal Constitucional.

"Incertezas" e "deficiências", muitas repetidas, no processo de prestação de contas foram as faltas mais comuns nas contas dos restantes partidos políticos, com e sem assento parlamentar.