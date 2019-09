Actualidade

A receita turística deverá subir 6% até dezembro para 17 mil milhões de euros e o número de hóspedes poderá ascender a 27 milhões, mais dois milhões do que em 2018, conforme perspetivou a secretária de Estado do Turismo.

"A avaliação que tenho por parte dos hoteleiros e das várias regiões do país é que quer agosto, quer setembro, foram meses de boa procura. Se mantivermos este ritmo de crescimento, até ao final do ano, chegaremos aos 27 milhões de turistas em Portugal, depois de termos chegado aos 25 milhões em 2018", afirmou Ana Mendes Godinho, em declarações à Lusa, no âmbito do Dia Mundial do Turismo, que se comemora hoje.

Por sua vez, a estimativa para a receita aponta para um aumento "de cerca de 6% para 17 mil milhões de euros".