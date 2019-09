Actualidade

Um leilão mecenático, que visa adquirir cinco litografias de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) vai realizar-se na segunda-feira, em Lisboa, para serem incluídas no espólio do museu da artista, anunciou hoje a organização.

O leilão, que será realizado na Praça Central do Centro Colombo, às 19:00, pela Cabral Moncada Leilões, acontece no âmbito da 9.ª edição de "A Arte Chegou ao Colombo", em parceria com a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva.

Aberto à sociedade civil, o leilão mecenático e presencial, vai convocar o público, empresas e instituições para a aquisição de cinco litografias de Vieira da Silva de uma coleção privada, que vão passar a estar integradas no acervo do museu.