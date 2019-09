Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve suspendeu o procedimento de avaliação de impacte ambiental da Cidade Lacustre de Vilamoura, para que o promotor altere o projeto e reduza os efeitos negativos no ambiente.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, o vice-presidente da CCDR/Algarve, Nuno Marques, referiu que a suspensão foi determinada por um período máximo de seis meses, "a fim de o promotor poder equacionar a modificação do projeto para evitar ou reduzir os diferentes efeitos negativos no ambiente suscitados no parecer da comissão de avaliação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)".

"Na base da decisão encontram-se importantes lacunas de fundamentação e impactes negativos identificados em diferentes fatores ambientais, tais como o património cultural arqueológico, a paisagem, a biodiversidade, o território, a socioeconomia, a geotecnia ou as alterações climáticas", apontou.