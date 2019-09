Actualidade

A adesão à greve dos tripulantes de cabine da Ryanair ronda os 90%, segundo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), com 16 voos cancelados, mas a companhia fala da paralisação de "uma minoria".

Segundo as contas do SNPVAC, a greve para exigir à companhia aérea irlandesa o cumprimento da legislação laboral portuguesa teve a adesão de 90% dos tripulantes, tendo a companhia optado por cancelar antecipadamente 16 voos com partida de Lisboa, Porto e Faro.

No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, adiantou fonte oficial do sindicato, dois aviões partiram sem tripulação nacional, isto é, com pessoal de cabine de bases estrangeiras da companhia que foram transferidos para substituir grevistas.