Actualidade

A artista plástica portuguesa Leonor Antunes vai ter uma exposição com esculturas recentes no Museu de Arte Contemporânea do Luxemburgo, que entrará em diálogo com outra mostra sua, patente na mesma altura no Museu de Arte de São Paulo.

A informação foi divulgada hoje pelo Mudam - Museu de Arte Contemporânea do Luxemburgo, no âmbito do programa artístico para o próximo ano, que inclui a exposição individual da artista pástica portuguesa Leonor Antunes, intitulada "vides, intervalles et jonctions", no período de 08 de fevereiro e 26 de abril de 2020.

Esta mostra, comissariada por Suzanne Cotter, antiga diretora do Museu de Serralves, entra em diálogo com um outro trabalho de Leonor Antunes, que vai estar exposto no Museu de Arte de São Paulo (MASP), Brasil, de 13 de dezembro deste ano a março de 2020, e que se intitula "vazios, intervalos e juntas".