Actualidade

O apelo à paciência da equipa e à compreensão dos adeptos marcaram hoje a conferência do treinador do Benfica, Bruno Lage, relativa ao jogo com o Vitória de Setúbal, da sétima jornada da I Liga de futebol.

Depois de alguns adeptos se terem mostrado insatisfeitos com o desempenho dos 'encarnados' no empate 0-0 com o Vitória de Guimarães, quarta-feira, para a Taça da Liga, o técnico campeão nacional lembrou o percurso sob o seu comando - realçando os 103 golos da época passada e a conquista em agosto da Supertaça - e alertou para o que considerou ser "o negativismo" criado em torno dos jogadores.

"Não estamos todos [disponíveis], quando estamos todos conseguimos fazer mais coisas e cada um dos jogadores dá mais soluções. Temos de ser diferentes. É [preciso] perceber o momento e este é aquele momento em que é preciso olhar para o lema do Benfica: de todos, um", afirmou Bruno Lage, deixando uma garantia: "Esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos".