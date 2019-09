Clima

Milhares de pessoas estão hoje concentradas no Cais do Sodré, em Lisboa, num protesto em defesa do planeta, assumindo-se como sendo o "plano b" para resolver os problemas do mundo e acusando os decisores políticos terem falhado.

Lisboa é uma das 30 localidades portuguesas onde hoje se está a realizar mais uma manifestação no âmbito da greve climática global que está a acontecer em mais de 170 países.

Marcada paras 15:00, a concentração no largo lisboeta do Cais do Sodré conta com milhares de pessoas de todas e idades e variadas nacionalidades, que protestam contra as "políticas falhadas" dos decisores políticos, explicou à agência Lusa Sinan Eden, um dos responsáveis pela organização do evento.