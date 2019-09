Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defende que o Zimbabué tem de aprofundar as reformas políticas e económicas para sair da crise generalizada em que está mergulhado e que atirou mais de metade da população para a pobreza.

"Mais de metade da população do Zimbabué, 8,5 milhões de pessoas, está em situação de pobreza e insegurança alimentar neste e no próximo ano", escrevem os técnicos do FMI no último relatório de análise à economia ao abrigo do programa de assistência a este país africano.

O Zimbabué enfrenta uma inflação de mais de 300% no último mês, seca, geração limitada de eletricidade nas suas principais centrais e frequentes faltas de combustível e de pão.