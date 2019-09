Actualidade

O príncipe Harry declarou-se hoje "honrado" ao refazer os passos da mãe, no hospital para as vítimas de minas do Huambo que a princesa de Gales, visitou em 1997 e que foi hoje rebatizado como "Centro Ortopédico Princesa Diana".

O duque de Sussex, que chegou ao hospital depois de ter estado num outro local icónico da visita de Diana, uma antiga estrada minada hoje conhecida como rua 28 de Maio, descerrou uma placa com a nova designação do centro.

Na curta visita ao local, Harry passou pelo ginásio, ala pediátrica e as oficinas onde são feitas as próteses adaptadas às vítimas de minas, parando para cumprimentar algumas entre as quais Justina Ngoi César, a menina amputada que conheceu Diana aos 15 anos e é hoje uma mulher de 37.