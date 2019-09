Venezuela

O ministro dos Negócios estrangeiros português disse hoje à Lusa que o processo de paz na Venezuela não foi abortado, mas apenas suspenso, segundo as delegações do Governo de Nicolás Maduro e da Assembleia Nacional.

Augusto Santos Silva, que falou à Lusa em Nova Iorque antes do regresso a Lisboa, disse que manteve um encontro, a pedido da Venezuela, com o ministro das Relações Exteriores do Governo de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.

Reuniu-se também com Julian Borges, comissário presidencial para as relações exteriores da Assembleia Nacional, opositora de Maduro e cujo presidente, Juan Guaidó, se auto-proclamou Presidente interino.