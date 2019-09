Actualidade

A estação televisiva estatal britânica BBC está a ser contestada, nos média e nas redes sociais, depois de ter repreendido uma jornalista que violou a diretriz editorial de imparcialidade por comentários críticos sobre o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Durante um programa televisivo na BBC, em 17 de julho, Naga Munchetty discutia com o coapresentador os comentários de Donald Trump sobre quatro congressistas negras, dizendo que elas deviam regressar aos "lugares falidos e infestados de crime de onde vieram", quando reagiu classificando essa observação do Presidente norte-americano como "racista".

O comentário do Presidente Republicano referia-se a quatro congressistas Democratas radicais - conhecidas como "o esquadrão" (Ilhan Omar, do Minnesota; Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque; Rashida Tlaib, do Michigan; eAyanna Pressley, do Massachusetts) - que têm sido alvo de muitas críticas por parte da Casa Branca.