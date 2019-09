Actualidade

O primeiro grande livro sobre a artista Sarah Affonso (1899---1983), ilustrado com os seus trabalhos, uma fotobiografia e ensaios de vários especialistas, chega hoje às livrarias numa edição da Tinta-da-China, em parceria com o Museu do Chiado.

"Sarah Affonso - Os dias das pequenas coisas" é um grande álbum ilustrado sobre a vida e a obra de uma das mais notáveis e desconhecidas modernistas portuguesas, que resulta de uma exposição homónima do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado(MNAC), inaugurada no dia 12 de setembro.

Apesar do vasto legado artístico e de a sua obra já ter sido várias vezes dada a ver em exposições individuais ou coletivas, o trabalho de Sarah Affonso permanece desconhecido do grande público, e a artista, última aluna de Columbano Bordalo Pinheiro, é principalmente conhecida por ter sido mulher de José de Almada Negreiros.