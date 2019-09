Actualidade

A cantora norte-americana Billie Eilish regressa a Portugal no verão, depois de este mês ter passado por Lisboa, para um concerto no festival Alive, em Oeiras, anunciou hoje a promotora Everything is New.

"O fenómeno global Billie Eilish é a nova grande confirmação do NOS Alive'20, com atuação agendada para dia 10 de julho", no palco principal, refere a promotora, num comunicado hoje divulgado. A 14.ª edição do festival decorre de 09 a 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras.

Billie Eilish, um dos fenómenos da música pop da atualidade, estreou-se ao vivo em Portugal no dia 04 deste mês, na Altice Arena, em Lisboa.