O acolhimento dado pelos habitantes de Minde às equipas e artistas que há 10 anos realizam o Festival Materiais Diversos serviu de inspiração ao espetáculo que Lígia Soares e João Lucas vão estrear sábado, na vila.

"Jogo de Lençóis", feito com a participação das pessoas da vila, nasceu do desafio lançado por Elisabete Paiva, diretora artística do Festival Materiais Diversos (FMD), que decorre de hoje até 05 de outubro em Minde, Alcanena e Cartaxo, no distrito de Santarém, à coreógrafa e dramaturga Lígia Soares, para algo que era novo para si, trabalhar por convite.

"Habitualmente no meu percurso não é assim", disse a coreógrafa à Lusa, salientando ser "bom, positivo", o "reconhecimento de algum trabalho que está adequado a uma vocação do festival".