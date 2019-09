Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou lucros de 417,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, valor que traduz uma revisão em alta face ao inicialmente reportado, devido à venda do Banco Caixa Geral ao Abanca.

"O resultado líquido consolidado atingiu no primeiro semestre os 417,5 milhões de euros", refere o relatório e contas hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em setembro, o Banco Central Europeu (BCE) declarou a sua não posição ao processo de alienação ao Abanca de 99,79% do capital do Banco Caixa Geral, em Espanha. Na informação hoje enviada à CMVM, o banco liderado por Paulo Macedo refere que "as contas referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 foram alteradas face à sua divulgação inicial para acomodar os efeitos desta decisão".