A juíza de instrução do Tribunal da Comarca da Madeira determinou hoje a prisão preventiva para o homem suspeito de ter matado o irmão com uma faca, na quinta-feira à tarde no Funchal.

Segundo uma nota do Tribunal, o interrogatório teve inicio às 15:50 e terminou às 18:15 horas, tendo o suspeito, com 61 anos, natural e residente no Funchal e indiciado pela prática de um crime de homicídio, ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

O alegado homicida é suspeito de ter assassinado o irmão, de 48 anos, com uma faca na habitação onde residia com sua mãe, de 85 anos, e a vítima, na Rua Nova Pedro José Ornelas, na freguesia de Santa Luzia, no Funchal.