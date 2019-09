Actualidade

Chimoio, Moçambique, 27 set 2019 - A petrolífera norte-americana Occidental concluiu hoje a venda da Área 1 de gás natural de Moçambique, cujas infraestruturas estão em construção, à francesa Total, anunciaram as duas multinacionais.

A transação - cujo montante total não foi revelado - vai render 880 milhões de euros aos cofres do Estado moçambicano, por via do imposto sobre mais-valias, referiu Vicki Hollub, diretora executiva da Occidental.

O valor é um novo fôlego financeiro para o país correspondente a cerca de um quinto de toda a receita prevista no Orçamento de Estado para 2019 (a rondar 4.000 milhões de dólares, cerca de 3.655 milhões de euros).