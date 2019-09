Eleições

A caravana da CDU visitou hoje a Ria Formosa, ao largo de Olhão, defendendo a coexistência de mariscadores e valores ambientais naquela rica paisagem de parque natural algarvio, sem os extremismos proibicionistas de que acusou o PAN, ao pôr-do-sol.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, encabeçou a comitiva de comunistas e do Partido Ecologista "Os Verdes" num breve passeio de barco pelas águas serenas e de tons verdes, com as ilhas barreira da Armona, Culatra ou Farol à vista, a partir do caíque Bom Sucesso.

A embarcação de pesca e transporte de mercadoria de 18 metros, típica da região e do século XVIII, originalmente com duas velas latinas, é agora sustentada por um motor de 160cv que atinge uma velocidade máxima de 8,5 nós (cerca de 15 quilómetros/hora).