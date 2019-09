Actualidade

O Museu da Terra de Miranda recebe, a 11 de outubro, a exposição dedicada ao "Calendário da Sé de Miranda do Douro", conjunto de 12 pinturas sobre madeira, datadas de 1580, disse hoje à Lusa a diretora da unidade museológica.

De acordo com investigação recente, esta série surge agora atribuída ao pintor flamengo Pieter Balten (Antuérpia, 1527-1584), contemporâneo de Pieter Bruegel, o Velho.

"Os retratos dos Meses da Sé de Miranda do Douro: uma Rara Alegoria Pintada em Antuérpia por Pieter Balten", título integral da exposição, constituem "uma espécie de calendário com cerca de 440 anos, que agora serão mostrados ao público pela primeira vez", disse a diretora do Museu da Terra de Miranda (MTM), Celina Pinto, à agência Lusa.