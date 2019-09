Clima

Algumas centenas de pessoas, maioritariamente estudantes, marcharam hoje em Coimbra em defesa do ambiente, desde a Alta até à Baixa da cidade, entoando cânticos e empunhando cartazes a solicitar medidas para salvar o planeta.

"Não achamos que as medidas que estão a ser tomadas sejam ambiciosas o suficiente. Achamos que está a haver muito maior preocupação a nível económico do que em salvaguardar a resolução da crise climática e que muitas medidas que podem ser feitas não o estão a ser", disse Ana Carolina Silva.

Para a estudante de psicologia, de 20 anos, as medidas do Governo para reduzir as emissões de carbono "não são suficientemente ambiciosas" no seu horizonte temporal e é preciso "chamar a atenção para a crise climática e para que haja ação para a combater".