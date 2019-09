Clima

Elementos do Corpo de Intervenção da PSP estão desde as 20:00 a retirar da estrada, um a um, as centenas de ativistas que desde o final da tarde cortaram a Avenida Almirante Reis, em Lisboa, em protesto contra o "colapso climático".

O comissário Serra, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou à Lusa que os ativistas foram avisados que a manifestação foi considerada ilegal por terem cortado a circulação no cruzamento da Rua de Angola com a Avenida Almirante Reis.

Como os manifestantes em defesa do planeta se recusaram a sair, numa atitude de "resistência pacífica", como a classificou o oficial da PSP, os elementos do Corpo de Intervenção foram chamados a intervir, retirando-os um a um da estrada para as laterais da Almirante Reis, arrastando aqueles que oferecem mais resistência.