O Belenenses SAD anunciou hoje que irá lutar "com todos os seus meios" para evitar a venda dos 10% detidos pelo Belenenses na sociedade desportiva e assegurou que o negócio desrespeita a lei.

Justificando que as ações "só são suscetíveis de apreensão judicial ou oneração a favor de pessoas coletivas de direito público" e que "a participação direta do clube fundador na sociedade anónima desportiva não pode ser inferior a 10% do capital social", a SAD do Belenenses alertou os interessados em adquirir ações que "estão a incorrer num logro".

"Alertamos todos os interessados na compra de ações da Belenenses SAD detidas pelo Clube de Futebol 'Os Belenenses' que estão a incorrer num logro. A Belenenses SAD lutará com todos os seus meios para frustrar a tentativa desesperada de Patrick Morais de Carvalho de vender os valiosos terrenos do Restelo", pode ler-se no comunicado que responde ao emitido pelo Belenenses, em que anuncia a venda de 10% do capital social que detém na SAD do clube.