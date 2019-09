Eleições

O líder comunista, Jerónimo de Sousa, acusou hoje o seu homólogo socialista e primeiro-ministro, António Costa, de "agitar o espantalho do perigo da instabilidade" para pedir "maioria absoluta sem falar nela", num comício noturno, em Faro.

"A CDU foi sempre a força da estabilidade dos direitos de quem trabalha, dos serviços públicos, das funções sociais do Estado. Venha agora o PS agitar o espantalho do perigo da instabilidade para reclamar a maioria absoluta sem falar nela, que nós perguntaremos, 'estabilidade para quem?' De cada vez que o PS teve as mãos livres, a vida dos trabalhadores sofreu mais instabilidade e incertezas", afirmou.

O secretário-geral do PCP voltou a alertar para o risco "de se andar para trás, se o PS tiver as mãos livres para retomar a política que sempre executou".