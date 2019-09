Atletismo/Mundiais

A portuguesa Salomé Rocha terminou hoje a maratona dos Mundiais de atletismo de Doha na 28.ª posição e, assim que cortou a meta, foi levada em cadeira de rodas para o posto médico.

A mararonista lusa 'pagou caro' a aposta de estar entre as primeiras na primeira metade da prova e, com cerca de hora e meia de corrida, começou a perder posições e tempo para a vencedora, concluindo em 2:58.19 horas.

A vencedora foi a queniana Ruth Chepngetich, em 2:32.43, que era a melhor da época e provou que se dá bem com as maratonas no Médio Oriente, depois de em janeiro ter ganhado no Dubai.