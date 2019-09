Actualidade

Um cine-concerto de Legendary Tigerman, visitas gratuitas e oficinas para famílias vão marcar três dias de celebrações, de 04 a 06 de outubro, pelo 3.º aniversário do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

De acordo com o museu, o terceiro aniversário será festejado com um fim de semana alargado de portas abertas, atividades para famílias e quatro novas exposições.

Legendary Tigerman apresentar-se-á em palco para um cine-concerto (One Band Man), a 04 de outubro, sexta-feira, às 19:00, uma performance de Alice Joana Gonçalves, com Daddy G., marca o 05 de outubro, dia do aniversário do museu, e o jazz à beira-rio encerra o programa de festas.