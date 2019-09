Actualidade

Cerca de 30 pessoas morrem todos os dias em Portugal por morte súbita cardíaca, segundo estimativas de peritos e associações médicas, com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia a destacar que meio milhão de portugueses vive com insuficiência cardíaca.

No Dia Mundial do Coração, que se assinala no domingo, os dados da Sociedade Portuguesa de Cardiologia mostram que a insuficiência cardíaca é a principal causa de internamento hospitalar em pessoas acima dos 65 anos, sendo que apenas metade das pessoas sobrevive cinco anos após o diagnóstico.

A insuficiência cardíaca tem tendência para aumentar, sobretudo devido ao envelhecimento da população, mas atualmente já é responsável por duas a três vezes mais mortes do que o cancro da mama ou do cólon, como destacou à agência Lusa o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Vítor Gil.