(CORREÇÃO DO PENÚLTIMO PARÁGRAFO) Lisboa, 28 set 2019 (Lusa) - O Lidl Portugal anunciou hoje um investimento de 150 milhões neste ano fiscal, que começou em março, para modernizar e abrir lojas e para os entrepostos que está a construir em Santo Tirso e Torres Novas.

Este investimento, que representa um aumento face aos 125 milhões de euros investidos no ano fiscal de 2018, vai ser aplicado na construção do novo entreposto em Santo Tirso, no aumento do entreposto em Torres Novas e na ampliação e modernização da rede de lojas, num total de 24 intervenções este ano fiscal, incluindo novas lojas e modernizações das existentes.

"De março de 2019 [início do seu ano fiscal] até à data de hoje, o retalhista já abriu 3 novas lojas [Boliqueime, Loures-Frielas e Porto-Fernão Magalhães], oferecendo uma experiência de compra cada vez mais agradável ao consumidor", afirma o representante em Portugal da cadeia alemã de supermercados, em comunicado hoje divulgado.