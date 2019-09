Ciclismo/Mundiais

A seleção holandesa de ciclismo, com duas corredoras nos dois primeiros lugares, dominou hoje a prova de fundo feminina do Campeonato do Mundo de estrada, na qual a portuguesa Maria Martins desistiu.

A prova de 149,4 quilómetros, entre Bradford e Harrogate, ficou marcada pelas duas subidas antes da entrada no circuito urbano, tendo a equipa holandesa usado uma estratégia agressiva, que provocou grande mossa no pelotão, obrigando 63 atletas a abandonar, entre as quais Maria Martins.

Annemiek van Vleuten, que se isolou e pedalou em solitário mais de 100 quilómetros, conquistou assim a medalha de ouro, sucedendo à compatriota Anna van der Breggen, que teve de se contentar com a medalha de prata, enquanto a terceira foi a australiana Amanda Spratt.