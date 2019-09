Tancos

A presidente do CDS-PP subiu hoje o tom contra o PS no caso de Tancos, prometeu que "não se calará" e alertou que a tese das cabalas, no passado, foi "um filme que não acabou bem".

Foi num discurso num jantar comício em Albergaria-a-Velha, Aveiro, que Assunção Cristas falou de "um dos maiores escândalos da vida democrática" portuguesa e afirmando que o Governo "silenciou" e "participou numa ilegalidade e numa mentira que vendeu ao país" acerca do alegado desconhecimento do antigo ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes e de António Costa sobre o encobrimento na recuperação do material furtado no paiol de Tancos, em 2017.

Cristas insistiu que o ex-ministro soube dessa operação e na tese de ser "pouco crível" que Costa não soubesse do que estava para acontecer.