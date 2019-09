Eleições

O secretário-geral comunista esclareceu hoje que o PS só merece a sua condenação quando "se põe ao lado do capital", pois o PCP apoiou o Governo minoritário socialista quando o executivo "procurou defender os interesses dos trabalhadores e reformados".

Jerónimo de Sousa, num jantar-comício no Salão do Povo de Sines, lamentou ainda que o elenco governativo liderado por António Costa, quando acedeu a várias das iniciativas legislativas de comunistas ou ecologistas, tenha manifestado quase sempre renitência ou oposição inicial, na maioria das vezes.

"Há amigos socialistas que, muitas vezes, nos dizem 'epá, vocês criticam muito o PS'. E eu pergunto, criticamos com que razão? Criticamos quando o PS se põe do lado do capital, do lado de uma multinacional para complicar a vida ao setor do táxi, em relação aos milhões e milhões que vão para as Parcerias Público-Privadas (PPP), aos milhares de milhões que vão para a banca, para os banqueiros e esta questão da legislação laboral que aprovou, à pressa, nos últimos dias, que vai complicar a vida aos trabalhadores, particularmente das futuras gerações", disse.