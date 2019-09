Atletismo/Mundiais

João Vieira acordou hoje a pensar que "tinha 20 anos", foi para os 50 km marcha dos Mundiais de atletismo de Doha com determinação redobrada e terminou com a prova com a medalha de prata.

Este é o melhor resultado da carreira do marchador algarvio, que tem 43 anos e assim consegue a proeza de ser o mais velho atleta a ganhar uma medalha em Mundiais de atletismo, todas as provas incluídas.

"Muitas vezes acordo de manhã e penso que ainda tenho vinte anos e com isso vou à luta todos os dias. Muita gente não acreditava neste resultado e se calhar eu só em sonhos", comentou no final, radiante com o feito conseguido.