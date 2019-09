Actualidade

A Áustria vota hoje em eleições legislativas, depois do colapso em maio da coligação entre conservadores e extrema-direita, com o ex-chanceler Sebastian Kurz como claro favorito e uma grande incógnita sobre com quem se irá coligar.

Kurz, que em 2017 se tornou o mais jovem chanceler da Áustria, mantém o seu Partido Popular Austríaco (ÖVP, conservador) no topo das sondagens, com entre 33% e 34%, mais de dez pontos percentuais de vantagem sobre o Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ) e sobre o antigo parceiro de coligação, o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ, extrema-direita) ambos creditados com 20% a 23%.

Os Verdes, que em 2017 perderam todos os 24 deputados que tinham no parlamento, recuperam votos e surgem nas sondagens com 11% a 13%, seguidos do partido liberal NEOS, com 8%.