Actualidade

A chefe do Executivo de Hong Kong desloca-se a Pequim na segunda-feira para participar, no dia seguinte, nas comemorações do 70.º aniversário da República Popular da China, dia em que se prevê mais uma grande manifestação pró-democracia no território.

Lam "lidera uma delegação de mais de 240 membros de vários setores da comunidade" na viagem à capital chinesa "para participar das atividades de celebração" do evento, apontou em comunicado o Governo de Hong Kong.

De acordo com a mesma nota, a líder do executivo regressa a Hong Kong na terça-feira à noite, estando a cidade ao comando do secretário da administração até ao regresso de Lam.