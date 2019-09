Actualidade

O secretário Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apelou hoje à comunidade emigrante portuguesa para que não deixe de apostar na qualificação superior dos seus filhos, garantindo que Portugal "está de braços abertos para os acolher".

"Ser português é ser qualificado e culto em Portugal ou em qualquer país do mundo", disse o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sobrinho Teixeira, em declarações à Lusa num momento em que os dados oficiais do resultado da candidatura ao ensino superior apontam para um acréscimo de 150 por cento do número de lusodescendentes candidatos a universidades e institutos politécnicos portugueses.

Este ano, para incentivar mais lusodescendentes a candidatarem-se ao ensino superior em Portugal, o Governo realizou sessões de informação com pais e educadores no Brasil, em vários países da Europa, na América do Norte e em África.