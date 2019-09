Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, mostrou-se hoje disponível para um eventual novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia ('brexit'), ainda que sob determinadas condições.

Em declarações publicadas hoje no jornal alemão "Welt am Sonntag", o ministro afirmou: "Procuramos o objetivo claro de alcançar um acordo com o Reino Unido".

Heiko Maas ressalvou, no entanto, que esta medida deveria estar "vinculada a uma perspetiva" do que se deseja durante esse período extra e o que vai acontecer, porque não poder encerrar o capítulo 'brexit' também é problemático para a Alemanha e União Europeia (UE).