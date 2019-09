Actualidade

O Prémio Jovens Músicos apresenta os vencedores da edição deste ano no Festival Jovens Músicos, de 03 a 05 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, altura em que elege o Jovem Músico do Ano, anunciou a organização.

Os músicos Telmo Costa, em clarinete, Ana Clara Sousa, em flauta, Cristiano Rios, em percussão, Rafael Kyrychenko, em piano, Joaquim Miguel Rocha, em trombone baixo, e Maria Reis Sá, em violino, são os vencedores, por categoria, da 33.ª edição do prémio organizado pela RTP-Antena2, e a um deles será atribuído o título de Jovem Músico do Ano/Prémio Maestro Silva Pereira, galardão máximo do concurso.

A decisão será tomada no primeiro dia festival, 03 de outubro, na "grande final" do Prémio Jovens Músicos (PMJ), depois de cada um dos solistas interpretar um excerto de "uma obra de referência", no repertório dos instrumentos, de compositores como Schubert, Tchaikovsky, Vieuxtemps, François Devienne, Carl Maria von Weber, Joseph Schwantner e Soren Hyldgaard.