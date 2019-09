Actualidade

A defesa dos valores patrióticos demonstram "o sucesso na aplicação do princípio 'um país, dois sistemas', afirmou hoje o chefe do executivo cessante, na cerimónia antecipada dos 70 anos da fundação da República Popular da China.

Na cerimónia do Dia Nacional da China, que se assinala na terça-feira, Fernando Chui Sai On reiterou que a difusão dos "valores nucleares do patriotismo e do amor a Macau" e a promoção do "crescimento das forças patrióticas e de amor a Macau" demonstram "o sucesso da aplicação do princípio 'um país, dois sistemas'".

"A preciosa e bem-sucedida experiência de aplicação do princípio 'um país, dois sistemas' em Macau" deve-se à persistência na "defesa do princípio de 'um país' e no aproveitamento das vantagens dos 'dois sistemas'" e com a elevação constante da capacidade do território, "sob a orientação e com o apoio do Governo central, o que contribuiu para a estabilidade e prosperidade de Macau", disse.