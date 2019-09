Eleições

O porta-voz do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, afirmou hoje que "comer é um ato político" e, por isso, defende informação sobre as pegadas hídricas e carbónicas dos alimentos e o fim de apoios à produção de carne.

O deputado do PAN participou hoje no congresso internacional CouraVeg - Paredes de Coura Vegetariana, com uma palestra intitulada "Comer é um ato político", onde falou de várias das propostas do partido para uma mudança na produção e consumo alimentar em Portugal, com vista também ao combate às alterações climáticas.

"Nós acreditamos bastante no impacto e no poder de informação. Explicando os impactos das pegadas carbónicas e hídricas da produção e consumo dos alimentos pensamos que conseguimos ter um impacto enorme nas pessoas", afirmou André Silva.