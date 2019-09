Actualidade

O músico Miguel Amaral definiu o seu novo álbum, "Saudade", como uma "confluência das músicas tradicionais brasileira e portuguesa", que surgiu do encontro com o músico carioca Yuri Reis, com quem gravou.

Em declarações à Lusa, o guitarrista Miguel Amaral disse que decidiu "fazer um disco que juntasse chorinhos e valsas brasileiras com as guitarradas e valsas portuguesas, que ganham uma sonoridade única, confundindo-se a sua origem e influências. É uma fusão natural, que transparece numa raiz comum".

O álbum inclui peças de Casimiro Ramos ("Noturno"), Pedro Amorim ("Caprichosa"), José Fontes Rocha ("Valsa em Si Menor"), Lourenço Lamartine ("Aguenta seu Fulgêncio") e de José Nunes ("Ana Cristina"), entre outras obras de outros compositores.