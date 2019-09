Actualidade

O papa Francisco lamentou hoje que o mundo seja cada mais "cruel com os excluídos" e fez um apelo para que se recupere a humanidade e evite a discriminação.

O papa falava durante a missa que presidiu, dedicada à Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, no Vaticano.

"O mundo atual é cada dia mais elitista e cruel com os excluídos", disse Francisco na homilia, durante a celebração realizada na Praça de São Pedro.