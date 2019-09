Actualidade

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Rússia, 16.ª prova do Mundial de Fórmula 1, ampliando a sua vantagem na liderança e interrompendo uma série de três vitórias da Ferrari.

Hamilton, que saiu do segundo lugar da grelha, tirou benefício do abandono do alemão Sebastian Vettel na 28.ª volta, numa altura em que os dois Ferrari seguiam na frente, tendo subido do terceiro ao primeiro posto, que manteve até final.

Quem também tirou partido desta situação foi o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton, que subiu à segunda posição e assegurou a 'dobradinha' para a Mercedes.