Eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda traçou hoje a meta de eleger, pela primeira vez, uma deputada por Viseu, garantindo que a proposta bloquista para interior "é tão comprometida e séria" como as restantes que apresenta para o país.

"Viseu, pela primeira vez na nossa história, pode ter uma deputada à esquerda que nunca hesitará na defesa dos salários, na defesa das pensões, na defesa deste país esforçado, na defesa desta gente que constrói Portugal", apontou Catarina Martins.

Num almoço inédito dedicado ao interior, que juntou mais de 250 pessoas na Pousada de Viseu, e no qual discursaram também os cabeças de lista do partido pelos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Portalegre, Castelo Branco e Viseu, a dirigente do BE escolheu como alvo político preferencial a direita.