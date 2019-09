Eleições

O ministro socialista Augusto Santos Silva advertiu hoje para os riscos de "um poder desmedido" de algum dos parceiros à esquerda do PS e acusou PSD e CDS-PP de "trazerem as instituições da República para a lama".

O cabeça de lista socialista no círculo eleitoral Fora da Europa falava num almoço-comício com muitos militantes e simpatizantes socialistas, em que esteve presente o antigo candidato a secretário-geral do PS e ex-eurodeputado Francisco Assis.

"Nós não queremos trazer as instituições da República para a lama, nós sabemos que a justiça e a política são domínios diferentes, sabemos que as Forças Armadas são uma instituição representativa de todo o país, sabemos que as questões judiciais resolvem-se nos tribunais e que as questões políticas tratam-se no parlamento e na política", declarou.