O treinador do Sporting, Silas, disse hoje acreditar que a formação 'leonina' pode vencer todos os jogos que disputa e avaliou o Desportivo das Aves, adversário na sétima ronda da I Liga de futebol, como "versátil".

"Estamos com algum atraso, mas faltam imensos jogos. Vamos estar capacitados para ganhar, seja com o Aves, com o Benfica ou com o FC Porto. Com este plantel podemos pensar em ganhar todos os jogos. Vamos defrontar uma equipa muito boa e sabemos que vamos ter problemas. É uma equipa muito versátil, mas estamos preparados para isso", afirmou.

O técnico, que assumiu o cargo na sexta-feira, revelou não ter tido tempo para preparar a equipa taticamente, mas realçou a qualidade individual dos jogadores.