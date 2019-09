Eleições

O líder socialista disse hoje que aqueles que querem um Governo sem o PS têm "muitas alternativas", desejando "que possam ir rio abaixo" à procura de uma alternativa que acreditem que fará melhor do que o PS.

"Quem quer um Governo sem o PS tem muitas alternativas. Como sempre em democracia há alternativas. E desejo que possam ir rio abaixo à procura de uma alternativa em que possam acreditar que fará mais e melhor do que o PS fará em mais quatro anos de governação estável do nosso país", declarou António Costa.

O secretário-geral do PS, que falava no encerramento das intervenções de um almoço-comício em Matosinhos, considerou que, chegada esta fase da campanha eleitoral, "é muito evidente para todas e todos os portugueses que só há uma verdadeira escolha a fazer": entre um governo do PS ou um Governo sem o PS.